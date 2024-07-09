ريف دعم 3 آلاف مزارع بالمحاصيل البعلية بـ36 مليوناً

كشف برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة “ريف السعودية”، عن دعم نحو 3.3 ألف مزارع في قطاع المحاصيل البعلية، بمبلغ إجمالي وصل إلى 36 مليون ريال، حقق من خلالها إنتاجًا قدره 43 ألف طن في 2023م بارتفاع نسبته (22%) منذ إطلاق البرنامج في 2020م.
يستهدف ريف الوصول بالإنتاج إلى 208 آلاف طن سنوياً بحلول 2026م
وأكد البرنامج أنه يستهدف الوصول بالإنتاج إلى 208 آلاف طن في السنة، بحلول 2026م، مبيناً أن الدعم المقدّم للمستفيدين في قطاع المحاصيل البعلية، أسهم بشكل كبير في تجاوزهم للتحديات المالية والتسويقية، بالإضافة إلى مشاكل توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.
وبيّن “ريف السعودية”، أن الدعم المقدم للمستفيدين في القطاع، نجح في معالجة التحديات والمشاكل المالية، ومشاكل التسويق، بالإضافة إلى تحديات توفير مدخلات الإنتاج والأسمدة والمبيدات.
وأشار إلى اكتمال عدد من المشاريع التي ساهمت في تطور القطاع على طول سلسلة القيمة، أهمها مبادرة الميكنة الزراعية، والتي تشمل سبعة مشاريع تتنوع ما بين توريد وتشغيل وبحث وتطوير وتدريب، بالإضافة إلى مشروع وحدة أبحاث المحاصيل البعلية، والتي تركز على تجربة الأصناف المحسنة والممارسات الزراعية الجيدة، وكذلك مشروع المزارع النموذجية والذي يهدف لتطبيق حزمة من الممارسات والتقنيات لدى قادة المزارعين في المناطق المستهدفة ومن ثم نشرها بين بقية المزارعين.
يُشار إلى أن أهم الأهداف التي يسعى إلى تحقيقها برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة؛ المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي للمنتجات الزراعية المدعومة، وذلك من خلال توفير إمدادات مستقرة من الأغذية، وزيادة وتنوع الإنتاج المحلي في المناطق الريفية التي يستهدفها البرنامج. وفق “أخبار 24”.