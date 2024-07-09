الكويت تشكر المملكة على حل قضية مواطنتها المفقودة

أطلع وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف، على مستجدات العثور على جثة مواطنة كويتية في منطقة صحراوية بالسعودية.
وأبدى الأمير عبدالعزيز بن سعود، خلال اتصال هاتفي أجراه باليوسف، اهتمامه ومتابعته المباشرة لقضية العثور على جثة المواطنة في الصحراء القريبة من إحدى المناطق.
بدوره تقدم اليوسف بالشكر والعرفان إلى نظيره السعودي على سرعة الاستجابة، والقيام بما يلزم لحل القضية، مثمناً التعاون المثمر الذي قامت به السلطات السعودية الشقيقة. وفق “أخبار 24”.
وأعلن المتحدث باسم شرطة الشرقية، في وقت مبكر صباح اليوم (الثلاثاء)، العثور على جثة مواطنة خليجية متوفاة في منطقة صحراوية شمال محافظة الجبيل، بعدما ذكرت تقارير صحفية كويتية أن زوجها تركها في إحدى دورات المياه في الأراضي السعودية، وعاد إلى الكويت من دونها.