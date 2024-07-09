وزير الرياضة: ميسي واحد في العالم

تحدث الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة عن العديد من الملفات الهامة التي أثارت تساؤلات جماهير الأندية السعودية خلال الشهور الماضية.
وقال وزير الرياضة عبر “بودكاست راديو ثمانية”: “لدينا هدف واضح ومحدد أن يكون الدوري السعودي هو واحداً من الدوريات العالمية الخمس الكبرى وفقًا لرؤية 2030، والموسم الماضي شهد صخبًا إعلاميًا كبيرًا”.
وأضاف: “بالنسبة لتعاقدات أندية الصندوق الأربعة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد، فجميعهم يعلم الميزانية الخاصة به حتى عام 2027”.
وعن صفقات انضمام كريستيانو رونالدو إلى النصر في يناير من العام الماضي أكد:” تم حسمها خلال أسابيع قليلة، وكانت بداية الصفقات الكبرى في الدوري السعودي”.
وواصل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه: “هناك معايير واضحة في التعاقد مع اللاعبين ولا نُوقع مع لاعب لأي نادٍ إلا بموافقة 3 جهات من خلال المدير التنفيذي والمدير الرياضي والمدرب.
وأكمل تصريحاته: “وعدنا الأندية المملوكة لصندوق الاستثمارات أن يتم التعاقد مع 5 لاعبين من بينهم لاعب عالمي “سوبر ستار”، ولكن هناك صفقات طلبتها بعض الأندية من أجل الهالة الإعلامية، وأرى أن هناك خللاً كبيراً في المنظومة الإدارية في أحد الأندية”.
وأشار وزير الرياضة إلى أن لجنة الاستقطاب جلبت حتى الآن 97 لاعبًا إلى دوري روشن السعودي منهم 21 في الأندية الأربعة الهلال والنصر والأهلي والاتحاد ولا نفرض أي لاعب على النادي، ولبينا مطالب جميع الأندية.
وأضاف: “إدارة الاتحاد أبلغت برنامج استقطاب اللاعبين أنها لا تريد أي لاعب أجنبي جديد، ومستمرون مع كل من: غروهي – كانتي – جوتا – بنزيما – حمدالله – كورنادو – رومارينهو – حجازي.
وواصل الفيصل تصريحاته: “مستوى الاتحاد في كأس العالم للأندية كان له أسباب واضحة منها إقالة المدرب قبل انطلاق البطولة بقليل، وخوض أحمد حجازي المباريات وهو عائد من الإصابة”.
وأكد الفيصل أن نادي التعاون تمكن من منافسة الاتحاد على الرغم من أن ميزانيته أقل منه.
وعن التفاوض مع محمد صلاح قال: الاتحاد طلب التعاقد مع محمد صلاح لمدة موسم على سبيل الإعارة بمقابل مالي كبير ولكن ليفربول رفض الاستغناء عن اللاعب وقمنا بإغلاق الملف بشكل نهائي.
وقال:” الأهلي هو النادي الوحيد الذي لم يتم دعمه بلاعب سوبر ستار مثل باقي أندية الصندوق وأبرمنا له 6 صفقات، والاتحاد كان أول من تم دعمه بصفقات مميزة مثل كريم بنزيما وكانتي”.
وأوضح أن هناك أسبقية في التعاقد مع اللاعبين، بمعنى أنه عند سبق نادٍ طلب التفاوض مع لاعب بعينه فبالطبع ستكون له الأفضلية في التعاقد معه عن نادٍ آخر.
وشدد على أن ليس هناك (4 ليونيل ميسي) ولكن هناك ميسي واحد فقط، وليس من المنطق أن ندفع مقابل مالي للاعب مثل ما كان سيحصل عليه النجم الأرجنتيني. وفق “سبورت 24”.
وعن روبرتو مانشيني المدير الفني للمنتخب الوطني قال: “هناك بعض الأخبار المغلوطة التي قالت إن راتبه 30 مليون ريال، وهذا غير صحيح على الإطلاق”.
واختتم تصريحاته: “سنقوم بإبعاد توقيت المباريات في الموسم الجديد عن مواقيت الصلاة”.