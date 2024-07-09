باريديس على أعتاب دوري روشن

بات الدولي الأرجنتيني ليوناردو باريديس، قريبًا من الانتقال إلى أحد أندية دوري روشن السعودي في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
وذكر موقع “كالشيو ميركاتو” الإيطالي أن باريديس لاعب فريق روما سيرحل إلى أحد أندية دوري روشن في الصيف الجاري.
وقال الموقع الإيطالي إن باريديس سيتوجه إلى الدوري السعودي عقب نهاية كوبا أمريكا 2024 المُقامة في الوقت الجاري بالولايات المتحدة الأمريكية، مشددًا أن العرض لا يُمكن رفضه. وفق “سبورت 24”.
صاحب الـ 30 عامًا خاض 64 مباراة دولية بقميص “راقصي التانجو” وسجل 5 أهداف، في حين خاض مع روما 103 مباريات وساهم خلالها في 18 هدفًا.
وتأهل المنتحب الأرجنتيني إلى نصف نهائي كوبا أمريكا، حيث يواجه كندا فجر الأربعاء، على بطاقة الترشح للمباراة النهائية.