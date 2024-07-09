الفيصل: لبّينا مطالب جميع الأندية

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة أن جميع الأندية حصلت على ما تريد في الصيف الماضي، مشيراً إلى قيامهم بتلبية جميع طلبات الأندية وتفوُّق طرف على طرف آخر في المفاوضات.
وقال وزير الرياضة رداً على تساوي ميزانيات الأندية السعودية الأربعة في العام الأول بعد الاستحواذ عليها من صندوق الاستثمارات السعودي: “لا يمكن أن تقارن بهذه الطريقة”.
وأضاف خلال مقطع مصور تشويقي لظهوره على راديو “ثمانية” الثلاثاء “اليوم مثلاً لو تحضر الأرجنتيني ليونيل ميسي.. فكم تكون قيمة ميسي؟” وأضاف: “هل من المنطق أن أدفع في لاعبين آخرين نفس المبلغ الذي سيتم إنفاقه على صفقة ميسي؟.. وبالتالي فإن الدعم جاء حسب الاختيارات التي تعود لكل نادٍ، وكما قلت حققنا مطالب الجميع”. وفق “سبورت 24”.
وأكد وزير الرياضة أن جميع خيارات الأندية تم تلبيتها في سياق حديثه عن الأنباء التي تشير إلى وجود فروقات في دعم الأندية، مضيفاً: “اليوم أنت وشطارتك في التفاوض، وليس هناك نادٍ لم نُلَبِّ طلبه”.