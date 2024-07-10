منتجات حرفية تُعرِّف السياح بالتراث السعودي

وفّرت شركة حرف السعودية منتجات حرفية مستوحاة من الإرث السعودي أمام السياح في وجهة البحر الأحمر؛ بهدف التعريف وإبراز جوانب من الثقافة الوطنية.
وتنوعت المنتجات المختارة منها: أطباق التقديم الفاخرة المستوحاة من نقوش الأبواب في بعض مناطق المملكة، ومبخرة الكثيب المستوحاة من حركة الرمال وجماليات الكثبان الرملية، ومجموعة أكواب الخوص المميزة بنقوش وألوان مبتكرة، وغيرها من المنتجات المستدامة التي تعزز الارتباط بين التصميم الحديث والتراث الثقافي.
وتمثل هذه الخطوة إحدى مراحل التعاون بين شركة حرف السعودية وبين البحر الأحمر الدولية تماشيًا مع الرؤى المشتركة في دعم القطاع الحرفي، لتوفير عائد مستدام للحرفيين، وتعريف السياح المحليين والدوليين بالتراث السعودي.
وتستهدف “حرف السعودية” في إطار شراكاتها أهم الوجهات السياحية في المملكة لتكون نافذة لعرض المنتجات الحرفية ذات الهُوِيّة المحلية على السياح من المملكة ومن جميع أنحاء العالم.
وفق “أخبار 24”.