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جديد المحليات > استئناف الرحلات بين الرياض ودمشق بعد انقطاع 12 عاماً
10/07/2024   1:47 م

استئناف الرحلات بين الرياض ودمشق بعد انقطاع 12 عاماً

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وصلت إلى مطار الملك خالد الدولي بالرياض، صباح اليوم (الأربعاء)، الرحلة الأولى للخطوط الجوية السورية، بعد انقطاع دام لـ12 عامًا، إيذانا بعودة الطيران المنتظم من مطار دمشق الدولي إلى السعودية.

ووفق الوكالة العربية السورية للأنباء “سانا”، أقامت شركة مطارات الرياض -بهذه المناسبة- احتفالاً في مطار الملك خالد، بحضور سفير سوريا لدى المملكة أيمن سوسان وعدد من المسؤولين السعوديين في مجال النقل الجوي.

وأكد سوسان أن هذا الحدث يمثل خبراً ساراً للسوريين والسعوديين على حد سواء؛ لأنه يسهل التواصل بين البلدين ويجنب المواطنين معاناة السفر غير المباشر. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن عودة الطيران المنتظم بين سوريا والسعودية يمثل خطوة إضافية في مسيرة التطور المطرد الذي تشهده العلاقات بين البلدين الشقيقين.

وكان السفير السوري قد أشار في تصريحات تلفزيونية خلال موسم الحج إلى قرب تسيير رحلات مباشرة بين دمشق والرياض وجدة والدمام.

استئناف الرحلات بين الرياض ودمشق بعد انقطاع 12 عاماً

جديد المحليات
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