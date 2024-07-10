12 مشروع مياه وصرف بـ531 مليون ريال لحائل

نفذت شركة المياه الوطنية، ممثلة بقطاعها الشمالي 12 مشروعًا مائيًا وبيئيًا في أجزاء متفرقة من منطقة حائل، بكُلفة إجمالية تجاوزت 531 مليون ريال، وذلك لرفع نسب التغطية بالخدمات المائية والبيئية، وتحسين جودتها، ومواكبة الطلب المتزايد عليها.
وأوضحت الشركة أنها شرعت في تنفيذ 5 مشاريع بيئية، بكُلفة إجمالية قاربت 238 مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 226 ألف متر طولي، وإنشاء محطة رفع تجاوزت سعتها 3,900 متر مكعب في اليوم.
وبيّنت أنها بدأت في تنفيذ 7 مشاريع مائية أخرى لخدمة عملائها في منطقة حائل، حيث تضمنت المشاريع تنفيذ خزانات تشغيلية، وخطوط مياه بأقطار مختلفة، ومحطات لضخ المياه، بكُلفة إجمالية تجاوزت 293 مليون ريال، وبأطوال خطوط وشبكات تجاوزت 374 ألف متر طولي، واستكمال تنفيذ 56 خزانًا تشغيليًا بسعة إجمالية بلغت 33.5 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى استكمال تنفيذ 3 محطات ضخ بسعة إجمالية تجاوزت 53.6 ألف متر مكعب في اليوم، واستكمال تنفيذ عدد من محطات تعبئة مياه الصهاريج. وفق “أخبار 24”.
وأكدت شركة المياه الوطنية أن هذه المشروعات تأتي ضمن أهدافها واستراتيجياتها الهادفة إلى التوسع في تقديم الخدمات المائية والبيئية، ومواكبة النمو المتزايد على طلب الخدمات، إضافة إلى سعيها المستمر للارتقاء بجودة الحياة وخدماتها المقدمة للعملاء.