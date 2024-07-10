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جديد المحليات > توجيه الاتهام لمواطن انتحل صفة ممرض
10/07/2024   4:21 م

توجيه الاتهام لمواطن انتحل صفة ممرض

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أنهت نيابة الاعتداء على الأشخاص، إجراءات التحقيق مع مواطن بتوجيه الاتهام إليه بانتحال صفة ممارس صحي.

وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بانتحال صفة الممارس الصحي، بارتداء الزي الخاص بمنسوبي وزارة الصحة، مدعياً صفة ممرض، حاملاً بطاقة خاصة بذلك، والتي مكنته من الدخول للمستشفى وانتهاك خصوصيات المرضى.

وأصدرت النيابة العامة لائحة دعوى، وتمت إحالة المتهم للمحكمة المختصة، للمطالبة بإثبات إدانته بما نسب إليه، ومعاقبته بعقوبة رادعة له وزاجرة لغيره.

وأكدت النيابة العامة على حماية الصفة الوظيفية، وأنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات النظامية وتحريك الدعاوى الجزائية بحق كل من انتحل صفة الممارس الصحي، الموجب للمساءلة الجزائية. وفق “أخبار 24”.

توجيه الاتهام لمواطن انتحل صفة ممرض

جديد المحليات
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