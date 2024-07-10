ارتفاع الصادرات السعودية إلى إندونيسيا لـ61%

ارتفعت نسبة الصادرات السعودية إلى إندونيسيا بنسبة 61%، فيما بلغ حجم التجارة بين البلدين نحو 23.4 مليار ريال، خلال الفترة من الربع الأول إلى الربع الثالث من عام 2022.
وأعلن اتحاد الغرف السعودية اعتماد التشكيل النهائي لمجلس الأعمال السعودي الإندونيسي في دورته الجديدة (1445 -1449)، وتسمية أيمن أمين سجيني رئيساً للمجلس، وكل من: صالح عبدالله القباع، وأسامة عبدالله قوقندي نائبين للرئيس.
وأوضح رئيس مجلس الأعمال السعودي الإندونيسي أيمن سجيني، أن المملكة وإندونيسيا تعدان من القوى الاقتصادية المؤثرة ضمن مجموعة العشرين مما يعزز من أهمية دور مجلس الأعمال في اقتناص الفرص الاستثمارية الواعدة في رؤية المملكة 2030 التي تشكل قاعدة جيدة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين. وفق “أخبار 24”.
ودعا “سجيني”، إلى النظر للقطاعات التي سيركز عليها مجلس الأعمال لما توفره من فرص للتعاون والاستثمار بين المستثمرين من البلدين وتشمل: الصناعة، والزراعة، والتجارة، والسياحة، والرعاية الصحية، والعمالة، وتصدير التمور، والخدمات اللوجستية، والصناعات الغذائية.