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جديد المحليات > تعاون سعودي ألماني بالعمل المناخي والطاقة النظيفة
10/07/2024   10:33 م

تعاون سعودي ألماني بالعمل المناخي والطاقة النظيفة

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ناقش وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، مع وزيرة الدولة والمبعوث الخاص للعمل المناخي الدولي بوزارة الخارجية الألمانية جينيفر مورجان، الموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين في مجال العمل المناخي.

وبحث الوزيران خلال لقائهما في الرياض، آفاق التعاون في مجالات الطاقة والتقنيات النظيفة؛ بهدف تعزيز العلاقات الثنائية وتحقيق أهداف اتفاق باريس واتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ ومخرجات مؤتمرات أطرافها.

كما تم استعراض جهود المملكة في مجال الطاقة المتجددة وتقنيات الطاقة النظيفة والهيدروجين النظيف وكفاءة الطاقة وإدارة الانبعاثات، وذلك في إطار مساعي المملكة لقيادة التحول في مجال الطاقة من خلال مبادرات محلية وإقليمية، منها مبادرة السعودية الخضراء، ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر. وفق “أخبار 24”.

تعاون سعودي ألماني بالعمل المناخي والطاقة النظيفة

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