اتفاق خليجي – بريطاني على اتفاقية التجارة الحرة

أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، على أن هناك اتفاقاً خليجياً بريطانياً يؤكد أهمية المضي قدماً في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين، والسعي نحو توقيع هذه الاتفاقية خلال العام الحالي.
جاء ذلك في تصريح للبديوي بعد لقاء مع وزير الدولة للأعمال والتجارة في المملكة المتحدة جوناثان رينولدز، في المملكة المتحدة بمدينة لندن، والذي قدم فيه البديوي خالص التهاني والتبريكات لوزير الدولة للأعمال والتجارة البريطاني بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد متمنياً له كامل التوفيق والنجاح.
كما تم خلال اللقاء استعراض عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك أبرزها، علاقات التعاون الاقتصادية والتجارية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة وسبل تعزيزها وتطويرها، كما تم متابعة سير اتفاقية مفاوضات التجارة الحرة بين الجانبين، حيث أكد الجانبان في هذا السياق تطلعهما لتسريع وتيرة مفاوضات اتفاقية التجارة الحرة، وسرعة عقد الاجتماعات الدورية بين كبار المسؤولين للانتهاء من فصولها والتوقيع عليها خلال فترة السنة الجارية، بما سيسهم في تعزيز التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مجلس التعاون والمملكة المتحدة. وفق “أخبار 24”.
وأشار الأمين العام، إلى أنه لمس اهتماماً كبيراً من الحكومة البريطانية الجديدة ورغبةً صادقة في الانتهاء من جولات المفاوضات لاتفاقية التجارة الحرة، وهو ما عبر عنه وزير التجارة البريطاني في أن يتم التوقيع عليها قبل نهاية عام 2024م.