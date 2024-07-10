3 مخبوزات سعودية “مبدعة”

أعلنت هيئة فنون الطهي، اليوم (الأربعاء)، إدراج 3 مخبوزات سعودية ضمن مبادرة “مخبوزات المدن المبدعة”، حيث تعكس هذه المخبوزات التاريخ والتراث الطهوي للمدن السعودية المدرجة في شبكة اليونسكو للمدن المبدعة، والتي تم اختيارها تقديراً للجهود المبذولة في الحفاظ على التراث الثقافي من أجل تنمية مستدامة.
وقالت الهيئة إن هذه المخبوزات جاءت لتمثّل المدن المبدعة السعودية في شبكة اليونسكو: الأحساء المدينة المبدعة في الحرف اليدوية والفنون الشعبية، وبريدة المدينة المبدعة في فنون الطهي، والطائف المدينة المبدعة في مجال الأدب.
وأوضحت أنه تم اختيار هذه المخبوزات بناءً على عدة معايير، منها أن تكون محضّرة من الدقيق المحلي، وذات ارتباط وثيق بثقافة المدينة، حيث تم إدراج “الخبز الأحمر” من الأحساء، وهو نوع فريد من الخبز يحضّر بطريقة خاصة مع التمر والتوابل المميزة للمدينة.
ومن بريدة، تم إدراج “الكليجا” وهي حلوى تقليدية تحاكي تراث مدينة بريدة ومنطقة القصيم، أما من الطائف، تم إدراج “خبز الملّة” الذي يعد من أقدم المخبوزات في تراث فنون الطهي السعودي، فيما يؤكد هذا التسجيل على الثراء والتنوع الثقافي للمدن السعودية المبدعة، والذي تجسّده هذه المخبوزات وطرق تحضيرها المميزة. وفق “أخبار 24”.
ويأتي هذا الإدراج ضمن جهود الهيئة واستراتيجيتها بالمساهمة في إبراز فنون الطهي السعودية على المستوى المحلي والعالمي، وحرصها على التبادل المعرفي والثقافي الدولي.