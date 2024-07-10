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رياضة > رسالة من كوليبالي لجماهير الهلال
10/07/2024   10:41 م

رسالة من كوليبالي لجماهير الهلال

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وجه الدولي السنغالي كاليدو كوليبالي، مدافع فريق الكرة بالهلال رسالة إلى جماهير النادي مع عودته للتدريبات الجماعية.

وعاد كوليبالي اليوم الأربعاء لتدريبات الهلال الجماعية تحت إشراف البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني للفريق.

ونشر حساب الهلال عبر “سناب شات” مقطع فيديو لكوليبالي قاله فيه:” السلام عليكم جمهور الهلال أتمنى أن تكونوا بخير، عدت للتمارين، أراكم قريبًا في الملعب لنكسب بطولات جديدة”. وفق “سبورت 24”.

وسيعسكر الهلال في النمسا استعدادًا لانطلاق الموسم الكروي الجديد 2024-2025.

ويستهل الفريق مشواره في الموسم الجديد بمواجهة قوية أمام الاهلي في نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

رسالة من كوليبالي لجماهير الهلال

رياضة
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