رسمياً.. يوفنتوس يضم المهاجم الفرنسي تورام

أعلن نادي يوفنتوس المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي، اليوم الأربعاء، ضم كيفرين تورام من نيس الفرنسي بعقد لمدة 5 أعوام ينتهي في 30 يونيو 2029.
وولد تورام في مدينة ريجيو إميليا عندما كان والده ليليان تورام نجم يوفنتوس السابق يلعب لفريق بارما، وانتقلت العائلة إلى تورينو في صيف عام 2001، والآن وبعد مرور 23 عاماً، يعود كيفرين إلى تورينو من جديد كلاعب في يوفنتوس.
وسبق لكيفرين اللعب لموناكو، وهو ما أتاح له الفرصة في المشاركة للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا وعمره 17 عاماً في نوفمبر 2018، ثم انتقل إلى نيس عام 2019. وفق “سبورت 24”.
وذكر يوفنتوس، عبر موقعه على الإنترنت، أن تورام خاض 167 مباراة مع نيس وسجل له 9 أهداف وصنع 11 هدفاً.
وخلال الأعوام الخمسة التي قضاها مع الفريق، شارك في 141 مباراة بالدوري متفوقاً في ذلك على جميع زملائه.