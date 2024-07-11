توطين التدريب بالطيران يصل إلى 70%

أكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميّز المهندس أيمن بن مصطفى آل عبدالله، أن نسبة توطين التدريب في مجال الطيران ارتفعت إلى 70%، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز القدرات الوطنية في مجال الطيران.
جاء ذلك على هامش حفل أقامته الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران لتخريج 1354 شاباً في تخصص هندسة صيانة الطائرات برعاية وزير التعليم يوسف البنيان، وحضور عدد من القيادات في قطاع الطيران والتعليم.
وقال آل عبدالله، إن الكلية تحظى بدعم كبير من مختلف الجهات الحكومية العسكرية والمدنية والقطاع الخاص، مما يسهم في رفع مستوى التدريب وتوفير فرص عمل متميزة للخريجين، مشيراً إلى أن أكثر من 35 جهة مستفيدة من القطاعات العسكرية والمدنية تشارك في رعاية وتوظيف الخريجين.
يشار إلى أن الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران تأسست بمدينة الرياض عام 2014، وقد وصل عدد خريجي الكلية منذ نشأتها إلى أكثر من 7400 خريج، بمعدل توظيف بلغ 90% خلال 12 شهراً من التخرج. وفق “أخبار 24”.
وبدأت الكلية مسيرتها بتدريب 290 متدرباً، وارتفعت أعداد المتدربين حالياً إلى أكثر من 4500 متدرب ومتدربة في سبعة تخصصات رئيسية، تشمل هندسة صيانة الطائرات في هياكل ومحركات وهياكل الطائرات في الميكانيكا والإلكترونيات، بالإضافة إلى هندسة صيانة الطائرات بدون طيار في الإلكترونيات والاتصالات والميكانيكا.
وتحظى الكلية باعتمادات محلية ودولية، فقد حصلت على الاعتماد من الهيئة العامة للطيران المدني كمدرسة تدريب في صيانة الطائرات، والاعتماد الدولي من منظمة سلامة الطيران الأوروبية كمدرسة صيانة الطائرات، إضافة إلى حصولها على الاعتماد كمركز تدريب من اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA).