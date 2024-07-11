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رياضة > محمد نور يكشف عن لاعب خطير سينضم للاتحاد
11/07/2024   3:41 م

محمد نور يكشف عن لاعب خطير سينضم للاتحاد

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وجه نجم فريق الاتحاد والمنتخب الوطني السعودي السابق، محمد نور، رسالة حماسية إلى جماهير العميد، خلال الميركاتو الصيفي 2024.

وظهر محمد نور في فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كشف خلاله عن صفقة قوية قادمة لصفوف الاتحاد في الانتقالات الصيفية الجاري.

وقال محمد نور خلال الفيديو المتداول إن هناك “سنتر خطير ومن الآخر قادم للاتحاد”.

وينتظر أن يسافر الاتحاد إلى إسبانيا يوم الجمعة المقبل، لخوض أولى محطات الإعداد لموسمه الجديد، في مدينة أليكانتي الإسبانية، خلال الفترة من 12 وحتي 26 من شهر يوليو الجاري. وفق “سبورت 24”.

وسيكون الجزء الثاني من المسعكر في المملكة خلال الفترة من 27 من الشهر ذاته، وحتي الثالث من شهر أغسطس المقبل.

وأخفق الاتحاد في الموسم الماضي في حجز أحد مقاعد المنافسة في بطولتي السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا بعد احتلاله المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري السعودي.

محمد نور يكشف عن لاعب خطير سينضم للاتحاد

رياضة
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