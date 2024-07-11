صعود جديد بأسعار النفط

شهدت أسعار النفط صعوداً جديداً عند التسوية، متأثرةً باضطرابات بسيطة في الإمدادات جراء الإعصار “بيريل” وهو ما دفع الأسواق إلى القلق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتاً بما يعادل 0.5 % إلى 85.08 دولار للبرميل عند التسوية، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 69 سنتاً أو 0.85 % إلى 82.10 دولار للبرميل.
وانخفضت مخزونات البنزين في أمريكا مليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو تراجع يفوق بكثير توقعات المحللين التي كانت بانخفاض 600 ألف برميل. وفق “أخبار 24”.
ويراهن مستثمرون على خفض تكاليف الاقتراض في سبتمبر المقبل، وهو ما قد يعزز النمو الاقتصادي والطلب على النفط.