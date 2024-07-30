بَدْء إجراءات القبول بـ “فهد الأمنية” لدورة الضباط

بدأت كلية الملك فهد الأمنية، إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (54) من حملة البكالوريوس.
وأوضح اللواء الدكتور علي بن عبدالرحمن الدعيج المدير العام لكلية الملك فهد الأمنية، أن إجراءات القبول ومراحله تبدأ باستقبال المتقدمين في صالة بوابة الدخول والتأكد من هوياتهم وانتهاء بمرحلة المقابلة الشخصية، في ظل حرص الكلية على تطبيق معايير واشتراطات القبول وفق الأنظمة والتعليمات المعلنة.
ويُشار إلى أن بَدْء إجراءات القبول المبدئي للطلبة المتقدمين للالتحاق بدورة تأهيل الضباط الجامعيين الـ (54) لحملة البكالوريوس بكلية الملك فهد الأمنية، يأتي بعد إعلان وكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية نتائجهم وترشحهم للقبول المبدئي فيها.
من ناحية أخرى، احتفت كلية الملك فهد الأمنية، بتخريج الدفعة الـ16 من طلبة البرنامج الأكاديمي الأمني للابتعاث الخارجي، بحضور مدير عام الكلية، وذلك في مدينة الرياض. وفق “أخبار 24”.
وأعرب اللواء الدعيج عن شكره وتقديره لوزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، نظير ما تحظى به الكلية من دعم غير محدود في شتى المجالات، معتزًا بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري.