السفارة تكرّم رائدات سعوديات في أيرلندا

كرم القائم بالأعمال بالنيابة لدى سفارة المملكة في أيرلندا، عبدالسلام بن عبدالله المشيطي، رائدات سعوديات متميزات في عدد من المجالات، ويأتي ذلك لتسليط الضوء على إنجازات 3 نساء سعوديات.
وأشاد “المشيطي” خلال الحفل الذي حضره القائم بأعمال الملحقية الثقافية السعودية في دبلن الدكتور عبدالعزيز بن فهد الفهيد بالدعم السخي والمستمر من القيادة الرشيدة لتمكين المرأة السعودية من تحقيق الإنجازات والنجاحات في مختلف المجالات، إضافة لإبراز مهاراتها وإنجازاتها على الصعيدين المحلي والدولي.
وشهد الحفل تكريم الدكتورة جنان الديحان، التي كان لها دور فعال في دعم العديد من الأنشطة والفعاليات ومساعدة الطلاب السعوديين في تجاوز الصعوبات الأكاديمية، وذلك خلال فترة عملها في الملحقية الثقافية في أيرلندا.
وكرمت سمر بنت عبدالمحسن السلطان، التي لمع اسمها في قائمة أوائل السعوديات في قطاع التقنية على المستوى العالمي، لعملها في مراكز قيادية في شركة ميتا، كأول سعودية وعربية تشغل هذا المنصب، وحققت إنجازاً كبيراً بترشحها ضمن قائمة النهائيين لثلاث جوائز تقنية مرموقة مقدمة من جي بي مورغان. وفق “أخبار 24”.
ومن أبرز المكرمات الطالبة ود عدنان باكدم، نظير فوزها بالقلادة الذهبية في مسابقة آيتكس العالمية لعام 2024 في ماليزيا، وتمثيلها لوطنها وابتكارها تطبيقاً إلكترونياً يساعد طلاب الطب البشري في دراساتهم الأكاديمية والتطبيقية، إضافة لمشاركتها في مشاريع بحثية دولية بجامعتي ترينيتي ودبلن في أيرلندا، كما جرى تعيينها في منصب نائبة رئيس لقسم بشبكة الصحة العالمية الأيرلندية.