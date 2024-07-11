100 تاكسي طائر لأسطول “السعودية”

أفادت مصادر لوكالتي “رويترز” و”بلومبرغ”، أن مجموعة السعودية بصدد إبرام عقد نهائي، لشراء 100 سيارة أجرة طائرة كهربائية من شركة ليليوم “Lilium NV” الألمانية.
وكانت السعودية قد وقعت في أكتوبر 2022 مذكرة تفاهم مع الشركة المتخصصة في تطوير التاكسي الطائر لشراء 100 تاكسي طائر وتطوير شبكة وجهات لهذا النوع من الطائرات على مستوى المملكة، وتشير مصادر “رويترز” إلى أن الجديد هو تحويل تلك المذكرة إلى طلبية حقيقية للحصول على أرض مركبات تاكسي طائر كهربية تقلع بشكل عمودي.
ووفقاً لـ”رويترز”؛ دعت مجموعة السعودية (الخطوط السعودية) الصحفيين إلى فعالية في مقر ليليوم بالقرب من ميونيخ في 18 يوليو الجاري، قالت إنها ستقدم خلالها لمحة عن صفقاتها المقبلة. كما وجهت “ليليوم” دعوة إلى الفعالية نفسها قالت إنها ستشهد توقيع عقد مهم.
وعند إبرام العقد ستصبح الطلبية واحدة من كبرى طلبيات ليليوم، التي تقول إن لديها 780 من الطلبيات المؤكدة وخطابات النوايا حتى الآن. وتحتاج الشركة إلى دفعات مقدمة من العملاء لوضع اللمسات النهائية على تطوير التاكسي الطائر. وفق “أخبار 24”.
وتتميز طائرة ليليوم النفاثة بمعدل انبعاثات كربونية منخفض، مما يجعلها إحدى ممكنات استدامة السفر جوا، واختصار زمن الرحلات الجوية. ومن خلال شراء الـ100 طائرة تعتزم “السعودية” إطلاق خدمة متقدمة للربط بين عدد من وجهات السفر عبر هذه الطائرة الكهربائية المتطورة، وستدعمها بمسارات جوية بين المطارات الرئيسة التي تعمل فيها “السعودية”، وذلك كخدمة خاصة بضيوف درجتي الأولى والأعمال.