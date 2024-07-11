أرباح جرير تنخفض إلى 390 مليوناً بالنصف الأول

انخفضت أرباح شركة جرير للتسويق، بنسبة 3% إلى 390.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2024، مقارنة بأرباح 403.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
وشهد إجمالي الربح، بحسب بيان الشركة على “تداول” اليوم (الخميس)، انخفاضاً بواقع 1.1% وذلك بسبب التغير في المزيج البيعي باتجاه الأقسام الأقل ربحية نسبياً، وارتفاع مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الإدارية والعمومية.
جاء ذلك بالرغم من ارتفاع الإيرادات نتيجة ارتفاع مبيعات عدة أقسام وفي مقدمتها أقسام الهواتف الذكية وألعاب الفيديو والكمبيوتر مما أدى ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 2.8%.
وأشارت شركة جرير للتسويق إلى ارتفاع أرباحها خلال الربع الثاني إلى 171.1 مليون ريال، مقابل 155.8 مليون ريال للربع المماثل من عام 2023، وذلك نظراً لارتفاع مبيعات عدة أقسام وفي مقدمتها أقسام الهواتف الذكية والكمبيوتر وألعاب الفيديو فقد ساهم في ارتفاع إجمالي المبيعات بنسبة 8.8%، وقد شهدت هوامش الربحية استقرارا نسبيا على مستوى المبيعات ككل، مع ثبات تكاليف التشغيل المباشرة برغم زيادة المبيعات، مما أدى إلى زيادة في إجمالي الربح بنسبة أعلى من نسبة زيادة المبيعات.
وبلغ إجمالي الدخل الشامل للنصف الأول 383.4 مليون ريال بالمقارنة مع 393.2 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل للربع الحالي 169.2 مليون ريال بالمقارنة مع 155.4 مليون ريال للربع المماثل من العام الماضي، ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل بقيمة 214.2 مليون ريال للربع الأول 2024. وفق “أخبار 24”.
ويرجع انخفاض الدخل الشامل عن صافي الربح في جميع الفترات المعروضة أساسا إلى خسائر فروق العملة المتعلقة بالشركة التابعة في مصر؛ نتيجة قرار السلطات المصرية بتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية بما فيها الريال السعودي.