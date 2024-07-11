إعلان مواعيد التقديم للبورد السعودي للصيدلة السريرية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، الجدول الزمني للتقديم والقبول والتحويل لبرامج البورد السعودي في الاختصاص الدقيق، والاختصاص الرئيس في الصيدلة السريرية للعام الأكاديمي 2025م.
وأوضحت الهيئة أن التقديم يستمر حتى نهاية يوم 28 يوليو الجاري، فيما ستكون فترة المقابلات الشخصية بين 5 و26 أغسطس المقبل، وآخر موعد لترتيب رغبات المتقدمين لأفضلية المراكز عبر البوابة الإلكترونية يوم 26 أغسطس 2024م.
وأشارت إلى أنه سيتم عقب ذلك إجراء المطابقة النهائية وإعلان النتائج تباعاً في يوم 28 أكتوبر 2024م، حيث سيكون آخر موعد لسداد الرسوم في يوم 3 نوفمبر 2024م، وآخر موعد لاستكمال متطلبات التسجيل يوم 30 نوفمبر 2024م، على أن تكون بداية البرنامج التدريبي في 1 يناير 2025م. وفق “أخبار 24”.