الحرارة 49 درجة في 3 مدن

بلغت درجات الحرارة المتوقعة على كلٍ من الدمام والأحساء وحفر الباطن اليوم (الخميس)، 49 درجة مئوية، طبقاً للمركز الوطني للأرصاد، في استمرار لارتفاع وتيرة الموجة الحارة التي تضرب معظم مناطق المملكة ودول الخليج، وخصوصاً المنطقة الشرقية.
وتؤثر الموجة الحارة بشكل واضح في كل من الخرج ورفحاء بـ48 درجة مئوية، والرياض وبريدة والمجمعة بـ47 درجة مئوية.
وتوقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار ارتفاع درجات الحرارة العظمى اليوم على المنطقة الشرقية وأجزاء من منطقتي الرياض والقصيم.
وأوضح المركز أن تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار يستمر في أجزاء من منطقة مكة المكرمة ويصل إلى شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على طول طريق الساحل الواصل لجازان. وفق “أخبار 24”.
وأشار إلى أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق نجران وجازان وعسير والباحة.