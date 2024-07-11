أديس تمدد عقد منصة بحرية بالمملكة بـ1.3 مليار

كشفت شركة أديس القابضة، عن تمديد عقد لإحدى منصاتها البحرية التقليدية المرفوعة وهي منصة الحفر، التابعة لأديس أدمارين 657، التي تعمل حاليا في المملكة.
وقالت الشركة في بيان لها على تداول، إن إجمالي القيمة المتراكمة لتمديد العقد يقدر بنحو 1.3 مليار ريال، وهو ما يعكس أجل التمديد الأطول من متوسط تمديدات العقود المماثلة.
وأشارت إلى أن التمديد لمدة 10 سنوات، ومن المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ في الربع الثالث من العام الجاري 2024، بمجرد انتهاء أجل العقد الحالي للمنصة.
من جهته، قال الرئيس التنفيذي لـ”أديس القابضة”، محمد فاروق، إن تمديد عقد منصة أدمارين 657 يعكس الثقة المتجددة في قدرة أديس على مواصلة تقديم أفضل أداء على مستوى السلامة والتشغيل، إلى جانب تعزيز استدامة أعمالها في المملكة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن تمديد العقد يأتي في مرحلة تشهد فيها سوق المنصات البحرية المرفوعة نقصا حاداً في المعروض، كما أن تمديد العقد لعشر سنوات سيضيف قيمة أعمال متراكمة كبيرة للمجموعة تعزز من نموها المستقبلي بصورة أكبر، وتزيد من وضوح الرؤية المستقبلية للأعمال المتراكمة بما يتماشى مع استراتيجية المجموعة.