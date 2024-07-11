النفط والذهب يواصلان الصعود

ارتفعت أسعار النفط اليوم (الخميس) على خلفية تراجع مخزونات البنزين وهبوط مخزونات الخام بعد أن كثفت مصافي التكرير الأمريكية عمليات المعالجة، بما يعكس قوة الطلب.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 35 سنتا أو 0.4% إلى 85.43 دولار للبرميل، كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 36 سنتا أو 0.5% إلى 82.47 دولار للبرميل.
وانخفضت مخزونات الخام الأمريكية 3.4 مليون برميل إلى 445.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في الخامس من يوليو الجاري، وهو ما يتجاوز بكثير توقعات المحللين بانخفاض قدره 1.3 مليون برميل.
كما انخفضت مخزونات البنزين بمليوني برميل إلى 229.7 مليون برميل، وهو أكبر بكثير من الانخفاض المقدر بـ600 ألف برميل الذي توقعه المحللون خلال أسبوع عطلة الرابع من يوليو في الولايات المتحدة.
وفي سياق متصل، واصلت أسعار الذهب صعودها للجلسة الثالثة على التوالي، وسط ترقب المستثمرين لبيانات تضخم أمريكية من المقرر صدورها في وقت لاحق اليوم، بحثا عن المزيد من المؤشرات حول المسار الذي سيتبناه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن أسعار الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.2 % إلى 2375.70 دولار للأوقية (الأونصة)، كما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 % إلى 2381.30 دولار.
ويُنظر إلى الذهب على أنه أداة للتحوط في مواجهة الاضطرابات الجيوسياسية، وعادة ما تزيد جاذبية الأصل الذي يدرّ عوائد عندما تكون أسعار الفائدة منخفضة. وفق “أخبار 24”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4% إلى 30.94 دولار للأوقية، وزاد البلاتين 0.2% إلى 991.80 دولار، وربح البلاديوم 0.6% إلى 992.30 دولار.