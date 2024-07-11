تفاصيل العرض السعودي لضم المغربي “النصيري”

يواصل نادي القادسية، الصاعد حديثا إلى الدوري السعودي للمحترفين، تدعيم صفوفه بنجوم عالميين، خلال فترة الانتقالات الصيفية 2024.
ويسعى القادسية، وراء مهاجم إشبيلية، النجم المغربي يوسف النصيري، لتدعيم خط هجومه في الموسم المقبل، خصوصًا بعد فشله في إغراء ألفارو موراتا، مهاجم أتلتيكو مدريد.
وقال الصحفي الإيطالي المتخصص في انتقالات اللاعبين نيكولا شيرا، إن القادسية متمسك بضم النصيري، الذي قد يرحل عن إشبيلية.
وأوضح شيرا، عبر حسابه على “إكس”، أن النادي السعودي يحاول إغراء النصيري بعقد لمدة 3 أعوام، براتب سنوي يبلغ 14 مليون يورو. ويرتبط النصيري (27 عاما) بعقد مع إشبيلية حتى صيف 2025. وفق “سبورت 24”.
ويعتبر القادسية أنشط الأندية السعودية في سوق الانتقالات حتى الآن، إذ أبرم 6 صفقات رسمية، أبرزها ضم قائد ريال مدريد السابق، اللاعب الإسباني ناتشو فيرنانديز.