بدء التسجيل العقاري لـ11 حيًا بالرياض

تبدأ الهيئة العامة للعقار تسجيل 113.5 ألف قطعة عقارية في 11 حيًا بمدينة الرياض في السجل العقاري، اعتبارًا من 28 يوليو الجاري وحتى نهاية يوم 31 أكتوبر.
وتشمل الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة، طويق، وجزءًا من حي عريض، وحي الملك عبد العزيز، والسليمانية، وحي الوزارات، والفاخرية، وعليشة، والصناعية، والخالدية، والدار البيضاء، والدفاع.
ودعت الهيئة ملاك العقارات في المناطق والأحياء المستفيدة من السجل العقاري إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل.
وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر “رقم عقار” وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، وسيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري. وفق “أخبار 24”.
وسيكون التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية، أو عن طريق مراكز الخدمة، ويشترط للتسجيل العيني وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.
وأوضحت الهيئة أن اختيار الأحياء جاء وفق معايير محددة، مؤكدة أنه سيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والأحياء التي ستستفيد من السجل العقاري في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.