“التأمين” تعتمد وثيقة الأماكن المكتظة وعالية الخطورة

اعتمدت هيئة التأمين الصيغة النموذجية لوثيقة تأمين المسؤولية المدنية للأماكن المكتظة والأنشطة عالية الخطورة، والتي تحدد الحد الأدنى لتأمين المسؤولية المدنية الإلزامي لهذه الأماكن.
وتنطبق هذه الوثيقة على الأماكن والأنشطة ذات الأخطار المرتفعة والأمكنة التي تكتظ بالجمهور؛ وفقًا لمراحل تطبيق الإلزامية التي اعتمدتها المديرية العامة للدفاع المدني.
ويشمل التعويض، وفقًا للوثيقة، الأضرار الجسدية والمادية الناشئة عن المسؤولية المدنية للمؤمن له التي قد تلحق بالطرف الثالث، كما تحدد آلية تطبيق مبلغ التحمل، بحيث يطبق مرة واحدة، وإن تعددت المطالبات بسبب حادثة معينة. وفق “أخبار 24”.
واستثنت الوثيقة الأضرار الناشئة عن المسؤولية المهنية والعقدية، بالإضافة إلى الأضرار التي قد تلحق بأموال المؤمن له.
وتتوافق هذه الخطوة مع دور الهيئة في دعم وتمكين قطاع التأمين؛ كونها الجهة المسؤولة عن تنظيمه وتعزيز فاعليته.