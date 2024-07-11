طلاء أعمدة الإنارة بمضادات للصعق والملصقات

تعتمد أمانة منطقة الرياض على تقنية “الطلاء المضاد للالتصاق والصعق الكهربائي” في مختلف أحياء مدينة الرياض والجسور والأنفاق؛ لتطبيقها على أعمدة الإنارة، بما يهدف لرفع معايير الجودة وتقديم الخدمات الفريدة وتعزيز جمالية مدينة الرياض.
وتتمتع هذه الدهانات بمواصفات فريدة من نوعها لمقاومة الالتصاق، والتماس الكهربائي وتعزيز أمان الكهرباء في التلامس المباشر للأعمدة، بالإضافة إلى الحد من الملصقات الإعلانية على الأعمدة، بما يهدف لتطوير التنمية الحضرية، تماشيًا مع المستهدفات الطموحة وإيجاد مجتمع حيوي وتقديم خدمات فاعلة وذات كفاءة عالية.
وتهدف الأمانة من خلال تلك الجهود والأعمال، إلى الحفاظ على أعلى مستويات الخدمات المقدمة، وتعزيز استدامة جودتها، وتوفير بيئة آمنة.
وتنطلق هذه الأعمال من مستوى الابتكار والتكامل في الخدمات التي ترتقي بجودة الحياة، ويأتي ذلك في إطار السعي نحو تحقيق مدينة مزدهرة ومستدامة، تنهض برسالتها في التنمية الحضرية للمدينة.
ويُعد ذلك نتيجةً لأعمالٍ مستمرة من قطاعات الأمانة ووكالاتها؛ تفعيلًا لاستراتيجية الأمانة في خدمة المدينة، ورفع كفاءة الامتثال، ونوعية الخدمات المقدمة.