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رياضة > النصر يخطط لعودة ثنائية رونالدو وديبالا
11/07/2024   10:54 م

النصر يخطط لعودة ثنائية رونالدو وديبالا

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كشفت تقارير صحفية إيطالية عن مواصلة نادي النصر سعيه لحسم صفقة لاعب روما، الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا، خلال فترة الانتقالات الصيفية، من أجل عودة ثناية كريستيانو رونالدو وباولو ديبالا من جديد.

وأكدت صحيفة DSport الإيطالية، أن نادي النصر، قدم عرضه الأول لضم باولو ديبالا من نادي روما الإيطالي، لمدة 3 مواسم، بقيمة 60 مليون يورو.

وأوضح، أن العرض الضخم من جانب النصر، في محاولة لإقناع النجم الأرجنتيني بالانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

وأشار إلى أن النصر ليس لديه أي مانع لدفع 12 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقد ديبالا مع ناديه روما لحسم الصفقة رسمياً لصالحه. وفق “سبورت 24”.

يذكر أن كريستيانو رونالدو لعب بجانب باولو ديبالا، خلال فترة تواجد النجم البرتغالي في فريق يوفنتوس الإيطالي.

النصر يخطط لعودة ثنائية رونالدو وديبالا

رياضة
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