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جديد المحليات > تخريج 293 فرداً من “الأفواج الأمنية”
13/07/2024   9:04 ص

تخريج 293 فرداً من “الأفواج الأمنية”

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احتفت وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية، بتخريج دورة الفرد الأساسي لـ (293) فرداً في مركز تدريب حرس الحدود بمنطقة جازان، بحضور قائد حرس الحدود بمنطقة جازان اللواء البحري ناصر بن حسين القحطاني ونائب وكيل وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية اللواء عبدالله بن محمد الطويل.

وقدم الخريجون خلال الحفل عرضاً عسكريّاً، وفرضيات حيّة، أظهروا من خلالها مهارات عالية عكست المستوى المتقدم الذي تلقوه خلال فترة التدريب، التي تهدف إلى تطوير المهارات وتنمية القدرات؛ لتتواكب مع الإمكانات والتجهيزات، وصقل معارفهم وخبراتهم العلمية والأمنية. وفق “أخبار 24”.

تخريج 293 فرداً من “الأفواج الأمنية”

جديد المحليات
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