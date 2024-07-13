دبلوم للتعليم السياحي

دشنت وزارة السياحة برنامج الدبلوم المتوسط في السفر والسياحة، بالتعاون مع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية؛ بهدف تعزيز القدرات البشرية عبر توفير كوادر ذات كفاءة عالية في قطاع السفر والسياحة، وفق أعلى المعايير المعمول بها عالميًا.
وصُمم الدبلوم، الذي تمتد فترة دراسته لعامين دراسيين، لتوفير تجربة تعليمية نظرية وعملية في مجالي السفر والسياحة، وتزويد الطلبة بالمهارات اللازمة لسوق العمل.
ويعرف البرنامج الدراسي للدبلوم بالمجالات التي من شأنها توفير تجارب ناجحة في السفر والسياحة، كما يزود الطلبة بالمعرفة المتخصصة والمهارات اللازمة للعمل في هذا المجال. وفق “أخبار 24”.
كما يعمل على تنمية القدرة على فهم ومواكبة التطورات في السفر والسياحة، وتطوير المهارات العملية والكفاءات اللازمة؛ بما يتناسب مع حاجة سوق العمل.