اكتشاف مؤشر مبكر جديد لمرض الزهايمر

كشفت دراسة حديثة عن مؤشر جديد لمرض الزهايمر، حيث توصلت إلى وجود صلة مقلقة بين انخفاض درجات الائتمان أو مدى احتمالية دفع قرض في الوقت المحدد وظهور هذا المرض.
ووجدت الدراسة التي أجراها مجلس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وجامعة جورج تاون، وحللت بيانات أكثر من 2.4 مليون أمريكي بين عامي 2000 و2017، أن درجات الائتمان تبدأ في الضعف قبل 5 سنوات من التشخيص الرسمي للخرف.
وتوصل فريق البحث إلى مجموعة من العلامات المالية الأخرى أيضا على احتمالية الإصابة بالزهايمر، مثل حالات التأخر في سداد الرهن العقاري التي تبدأ في الارتفاع قبل 3 سنوات من التشخيص، كما ارتفعت نسبة أرصدة بطاقات الائتمان ضمن حالات التأخر في السداد، بنسبة تزيد عن 50% قبل عام واحد فقط من التشخيص. وفق “أخبار 24”.
وأرجع الباحثون هذه المؤشرات إلى أن الأشخاص الذين يعانون من حالة الدماغ التنكسية ينسون تسديد التزاماتهم المالية في الوقت المحدد، وقدروا أن 600 ألف حالة مماثلة ستحدث خلال العقد المقبل.