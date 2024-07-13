زيادة حصة “صندوق الاستثمارات” في ملكية نيوكاسل

أعلن نادي نيوكاسل يونايتد لكرة القدم اليوم عن التوصل إلى اتفاق لتغيير هيكل ملكيته، حيث تعتزم شركة PIF وشركة RB Sports & Media زيادة حصصهما في نادي نيوكاسل يونايتد، كجزء من خطة طويلة الأجل لتطوير النادي وجعله منافسًا موثوقًا به باستمرار في المسابقات المحلية والأوروبية.
وأوضح النادي الإنجليزي أنه كجزء من هذا التغيير الهيكلي، سوف يستحوذ صندوق الاستثمارات العامة وشركة RB Sports & Media معًا على حصة شركة PCP Capital Partners في النادي، وسوف تتنحى أماندا ستافيلي عن جميع مناصبها في نيوكاسل يونايتد.
وأشار البيان إلى أن صندوق الاستثمارات العامة سيتولى السيطرة على نحو 85% من أسهم النادي، في حين ستستحوذ شركة آر بي سبورتس آند ميديا على الحصة المتبقية البالغة 15%. ومن المتوقع أن تكتمل هذه التغييرات الهيكلية خلال شهر يوليو 2024.
وفي معرض تعليقه على هذا الإعلان، قال ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة نادي نيوكاسل يونايتد: “سوف نستمر في تقديم الشكر الجزيل وتمنياتنا الطيبة لأماندا ومهرداد بينما ينتقلان إلى التركيز على مصالحهما التجارية الأخرى”.
وأضاف الرميان: “لقد حققنا الكثير معًا منذ عام 2021، بما في ذلك تحقيق التأهل لدوري أبطال أوروبا في موسمنا الكامل الأول كأصحاب ملكية لهذا النادي الرائع”. وفق “سبورت 24”.
وتابع: “ستواصل مجموعة الملكية، جنبًا إلى جنب مع الرئيس التنفيذي دارين إيلز والفريق التنفيذي للنادي، البناء على هذه الأسس لتحقيق نجاح مستدام طويل الأمد للفريق وجماهيرنا الرائعة، ونحن متحمسون للآفاق المستقبلية لنيوكاسل يونايتد”.