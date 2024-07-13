الرياض تحتضن السوبر الإفريقي بين الأهلي والزمالك

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه، عن اتفاقية مع رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم لاستضافة نهائي كأس السوبر الإفريقي 2024 بين فريقي الأهلي والزمالك في موسم الرياض 2024.
وستقام المباراة كجزء من فعاليات موسم الرياض 2024 يوم 27 سبتمبر المقبل، وسيعلن الاتحاد الإفريقي عن مكان المباراة وموعد انطلاقها في الوقت المناسب.
وسيلعب الأهلي المصري مباراة السوبر الإفريقي بعدما توج بلقب دوري أبطال إفريقيا، بينما سيتواجد الزمالك في نفس المباراة كبطل للكونفدرالية الإفريقية.
ويأتي هذا الحدث بعد نجاح مجموعة كبيرة من الأحداث العالمية المتنوعة التي استقطبها موسم الرياض.
وتعد مدينة الرياض وجهة مثالية لاستقبال كبرى البطولات الرياضية، من مختلف قارات العالم.
وتأتي تجربة موسم الرياض في استضافة نهائي كأس السوبر الأفريقي بعد نجاح الموسم في استضافة عدد من الاحداث الكروية مؤخراً مثل كأس موسم الرياض بين الهلال والنصر من السعودية، وانتر ميامي من الولايات المتحدة الأمريكية. وفق “سبورت 24”.