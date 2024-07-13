ينبع والصمان الأعلى حرارةً بـ50 درجة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم (السبت)، أن يستمر الطقس حاراً إلى شديد الحرارة مع نشاط في الرياح السطحية على أجزاء من منطقتَي الرياض والشرقية.
وأشار إلى أن مدينتي ينبع والصمان ستسجلان أعلى درجة حرارة بـ50 درجة، تليها الأحساء 49 درجة ثم الدمام والخرج ووادي الدواسر وصحراء الدهناء بـ48 درجة، ثم الرياض وشرورة وحفر الباطن وروضة التنهات بـ47 درجة مئوية.
وأضاف المركز أن الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحدّ من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتَي تبوك والمدينة المنورة خاصة الساحلية منها، كما أنه لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة ، مكة المكرمة.
ولفت إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة. وفق “أخبار 24”.
وتابع أن حالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي كذلك مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة تصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط.