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رياضة > كاسيميرو على رأس خريطة صفقات الاتحاد
13/07/2024   8:56 م

كاسيميرو على رأس خريطة صفقات الاتحاد

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ذكرت تقارير صحفية عالمية أن البرازيلي كاسيميرو نجم خط وسط مانشستر يونايتد الانجليزي بات محط اهتمام إدارة الاتحاد في موسم الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال الصحفي الموثوق به “فابريزو رومانو” عبر منصة “انستجرام” أن الاتحاد يضع كاسيميرو على رأس خريطة صفقاته الصيفية.

وطارت بعثة الاتحاد إلى إسبانيا من أجل إقامة معسكر الفريق تحضيرًا للموسم الكروي الجديد.

وأعلن الاتحاد اليوم السبت تعيين الفرنسي لوران بلان مديرًا فنيًا للفريق خلفًا للأرجنتيني مارسيلو غاياردو.

وساهم البرايلي في 8 أهداف بقميص اليونايتد في الموسم المنقضي.

وانضم صاحب الـ 32 عامًا إلى مانشستر يونايتد في صيف 2022 بعد 7 مواسم قضاها داخل صفوف ريال مدريد الإسباني.  وفق “سبورت 24”.

كاسيميرو على رأس خريطة صفقات الاتحاد

رياضة
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