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جديد المحليات > المحترف المسرحي.. منارة لتطوير المهارات بالمسارح
13/07/2024   9:03 م

المحترف المسرحي.. منارة لتطوير المهارات بالمسارح

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كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن مبادرة برنامج المحترف المسرحي، لدعم التطوير المهني في قطاع المسرح ورفع الوعي، وتنمية المهارات للمهتمين والممارسين في المجال المسرحي من خلال تنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومتقدمة، افتراضية ومباشرة.

وأكدت الهيئة أن المبادرة تسهم في إمداد المهتمين الممارسين في مجال المسرح والفنون الأدائية بعدد كبير من المهارات في مختلف التخصّصات، وذلك من شأنه أن يعزز قدرات المهتمين والممارسين لتكون مهاراتهم المطورة جزءا لا يتجزأ من كوكبة المواهب في المملكة.

وتهدف المبادرة إلى تعريف المجتمع بالمجالات المتخصصة والفنية في قطاع المسرح، وتعزيز قدرات الممارسين لتطوير مواهبهم، وتطوير القطاع المسرح والفنون الأدائية، بالإضافة إلى إمداد المهتمين والممارسين الحاليين ببرامج تدريب تحتوي مجموعة كبيرة من التخصصات. وفق “أخبار 24”.

وأوضحت الهيئة أن من مجالات المبادرة، التمثيل والإخراج والتصميم وإدارة المسرح والمجالات التقنية باختلافها، وهندسة الإضاءة والصوت، والأزياء والدراماتورجي، والنقد المسرحي والكتابة المسرحية.

المحترف المسرحي.. منارة لتطوير المهارات بالمسارح

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