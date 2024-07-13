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جديد المحليات > تطوير منظومة تنافسية لقطاع النشر السعودي
13/07/2024   9:03 م

تطوير منظومة تنافسية لقطاع النشر السعودي

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اختتمت هيئة الأدب والنشر والترجمة برنامج التدريب الدولي لدور النشر لعام 2024، الذي أُقيم في مدينة أكسفورد بالمملكة المتحدة.

وجاء البرنامج التدريبي بالتعاون مع مركز أكسفورد الدولي للنشر، لمدة 10 أيام، حيث شهد خلالها العديد من الجلسات التدريبية والاستشارية المكثفة التي قدمها مجموعة من خبراء النشر.

وتناولت جلسات البرنامج التدريبي عدة مواضيع بارزة منها إستراتيجيات النشر الدولية وخطط التسويق، ودور الوكالات الأدبية وحقوق النشر والعقود، ومهارات التخطيط للمشاركة في معارض الكتب وغيرها.

كما أجرى المشاركون في البرنامج التدريبي زيارات ميدانية لدور نشر وشركات متعلقة بخدمات الناشرين كالطباعة والتوزيع وغيرهما للتعرف على تجارب وقصص نجاح ملهمة. وفق “أخبار 24”.

ويأتي هذا البرنامج التدريبي ضمن مبادرة ريادة دور النشر التي تقدمها هيئة الأدب والنشر والترجمة بهدف تطوير منظومة تنافسية مستدامة لقطاع النشر السعودي، إيمانًا منها بأهمية ربط القطاع المحلي مع الدولي لتنشيط الأعمال والاستفادة من التجارب العالمية وأفضل الممارسات الدولية.

تطوير منظومة تنافسية لقطاع النشر السعودي

جديد المحليات
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