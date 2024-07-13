مانشستر سيتي يثير حيرة جماهير النصر بشأن إيدرسون

غازل الحساب الرسمي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، جماهير نادي النصر، بعد ارتباط اسم الأخير بالحارس البرازيلي إيدرسون، خلال الانتقالات الصيفية 2024.
ويتفاوض النصر مع إدارة النادي الإنجليزي على مدار الأسابيع الماضية من أجل الحصول على خدمات الحارس ايدرسون، بعد رحيل حارسيه دافيد أوسبينا ووليد عبدالله خلال موسم الانتقالات الصيفية الجارية.
ونشر حساب مانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” صورة لحارسه إيدرسون، وعلق عليها: “مصدر النصر في الفريق”.
وكانت تقارير صحفية كشفت في وقت سابق أن إدارة مانشستر سيتي وضعت شرطاً من أجل الموافقة على رحيل إيدرسون إلى نادي النصر خلال الانتقالات الصيفية. وفق “سبورت 24”.
وطلب النادي الإنجليزي حوالي 50 مليون يورو للسماح للحارس البرازيلي بالرحيل إلى النصر، في المقابل تسعى إدارة الفريق السعودي إلى تخفيض هذا المبلغ، وما زالت المفاوضات جارية بين الطرفين.