بعد تعاقده مع الاتحاد.. ماذا قدم لوران بلان تدريبياً؟

حسم مجلس إدارة نادي الاتحاد رسميا، ملف التعاقد مع المدرب الجديد، بالتعاقد رسميا مع الفرنسي لوران بلان، لقيادة العميد في الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
وبعد الإعلان رسميا مع المدرب الجديد، التقى بلان لاعبي الاتحاد، في المعسكر الإعدادي في إسبانيا، من أجل التعرف على اللاعبين.
وجاءت بداية لوران التدريبية من نادي بوردو الفرنسي في يونيو 2007، وقاد الفريق في 159 مباراة بجميع المسابقات، فاز في 94 مباراة، وتعادل في 29 وخسر 36 مواجهة، وحقق معه 3 بطولات.
وبعدها تولى لوران بلان القيادة الفنية لمنتخب بلاده بعد الخروج من الدور الأول لكأس العالم 2010، وخاض معهم 27 مباراة، فاز في 16 وتعادل في 7 وخسر 4 مباريات.
وفي عام 2013، عين بلان لتدريب نادى باريس سان جيرمان الفرنسي، وقاده في 173 مباراة، فاز في 126 مباراة، وتعادل في 31، وخسر 16 مواجهة، وتوج معهم بـ11 بطولة.
وأشرف الفرنسي بلان على تدريب فريق الريان القطري عام 2020، قبل أن تتم إقالته في فبراير 2022، بسبب تراجع النتائج، حيث خاض معهم 51 مباراة، فاز في 19، وتعادل في 8، وخسر 23 مواجهة. وفق “سبورت 24”.
وكان نادي ليون الفرنسي آخر محطات بلان التدريبية، حيث تولى المهمة في أكتوبر 2022، وقاده في 37 مباراة، فاز في 18، وتعادل في 7، وخسر 12 مباراة.