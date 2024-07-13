الاتحاد يتأهب لإعلان أولى الصفقات المحلية والأجنبية

علمت مصادر بتأهب صناع القرار بنادي الاتحاد للإعلان توالياً خلال الأيام المقبلة عن خيارات محلية وأجنبية سيتم حسم التعاقد معها والإعلان رسمياً للانضمام لمعسكر الفريق الإعدادي المقام في إسبانيا حالياً تأهباً للموسم الرياضي الجديد.
وبحسب المصادر فإن هناك عددا من العناصر سيتم انضمامهم لصفوف الفريق وسط تكتم عن سير المفاوضات لحين الإعلان الرسمي، وينتظر أن يضم الاتحاد حارس مرمى ومدافعا ولاعب محور وصانع ألعاب أجنبيا في الوقت الذي تناولت أنباء صحافية اقتراب صالح الشهري والجزائري حسام عوار من ارتداء قميص الاتحاد في الميركاتو الصيفي الحالي.
وشهد معسكر الاتحاد عودة عبدالرحمن العبود لارتداء قميص الفريق الاتحادي بعد فترة إعارة قصيرة قضاها مع الاتفاق، في ظل امتداد عقده مع العميد إلى 2026، بينما أوضحت مصادر أن اللاعب يحظى بدعم صناع القرار لتواجده ضمن كتيبة الفريق في الموسم الرياضي الجديد.
وفي الوقت الذي تم استبعاد الحارس عبدالله المعيوف عن المعسكر، تواجد الثلاثي أسامة المرمش وحامد الشنقيطي ومحمد المحاسنة، كما شهدت القائمة تواجد عبدالإله هوساوي بعد انتهاء إعارته لصفوف الخليج وتمديد عقده مع الفريق الجداوي.
وينقسم معسكر الاتحاد الإعدادي للموسم الرياضي الجديد الى جزأين، الأول سيكون في إسبانيا إلى 26 يوليو الجاري، قبل توجه بعثة الفريق إلى البرتغال لخوض المرحلة الثانية والأخيرة من الإعداد إلى 3 أغسطس المقبل قبل العودة إلى جدة والتأهب لانطلاقة المباريات التنافسية. وفق “سبورت 24”.
وكان الاتحاد أعلن عن ضم مواجهة ودية جديدة ضمن البرنامج الإعدادي للفريق للموسم الرياضي الجديد، مشيراً إلى لقاء سيجمعه مع إليتشي الإسباني في 20 يوليو الحالي قبل مواجهة ريال بيتيس وإشبيلية الإسبانيين، وإنتر ميلان الإيطالي.
بينما يعمل الاتحاد على دراسة العروض المقدمة للرباعي زكريا هوساوي وسلطان الفرحان وعبدالعزيز البيشي وعبدالله المعيوف لاختيار الأنسب منها قبل منح الضوء الأخضر لرحيلهم إما بالإعارة أو المخالصة المالية.