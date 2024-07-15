إنفاذ يقيم 33 مزادًا لبيع 391 عقارًا بعدة مناطق

يشرف مركز الإسناد والتصفية “إنفاذ” على 33 مزادًا علنيًا، ما بين حضوري وإلكتروني، لبيع وتصفية 391 عقارًا سكنيًا وتجاريًا، في 12 منطقة بالمملكة، وذلك خلال شهر يوليو 2024.
وبحسب المركز سيقام 11 مزادًا في منطقة الرياض لعرض 156 فرصة عقارية، و6 مزادات في منطقة مكة المكرمة لعرض 60 فرصة عقارية، ومزاد في منطقة المدينة المنورة لعرض 15 عقارًا، و3 مزادات لعرض 75 فرصة عقارية في منطقة القصيم، ومزاد في منطقة الجوف لعرض 11 فرصة عقارية.
ويكمل المركز الإشراف على مزاد في الحدود الشمالية لعرض 3 فرص عقارية، ومزاد في منطقة تبوك لعرض 5 عقارات، ومزاد في منطقة عسير لعرض 13 عقارًا، و5 مزادات بمنطقة الشرقية لعرض 43 عقارًا، و5 عقارات في مزاد بجيزان، ومزاد بمنطقة نجران لعرض عقارين، ومزاد بمنطقة الباحة لعرض 3 عقارات. وفق “أخبار 24”.
وبيّن “إنفاذ” أنه يمكن الاطلاع على تفاصيل وشروط المشاركة في المزادات، وعلى العقارات بجميع تفاصيلها عبر الدخول للموقع الإلكتروني لـ “إنفاذ“، ومن ثم التوجه لصفحة المزادات.