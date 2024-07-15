“الاستثمارات” يختار بنوكاً للاكتتاب في نوبكو‬⁩

اختار صندوق الاستثمارات العامة عددا من البنوك للمشاركة في الاكتتاب العامّ الأولي للشركة الوطنية للشراء الموحَّد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو”.
ووفقا لـ”بلومبيرج” عين الصندوق “جي بي مورغان” و “مورغان ستانلي” و”إس إن بي كابيتال” للعمل على الطرح العام الأولي لشركة نوبكو.
ومن المقرر أن يجمع بيع الأسهم نحو مليار دولار من خلال بيع حصة تبلغ 30% في الشركة، فيما رجحت مصادر أن تتم الصفقة هذا العام.
وتعد نوبكو أكبر شركة مركزية في مجال تقديم خدمات الشراء الطبي، التخزين، والتوزيع للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية في المملكة.
تأسست عام 2009 ومملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، وتهدف (نوبكو) لرفع مستوى أداء قطاع الرعاية الصحية من خلال تحسين مرافق الرعاية الصحية بشكل استراتيجي في جميع المستشفيات العامة والمراكز الطبية في المملكة. وفق “أخبار 24”.