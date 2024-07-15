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جديد المحليات > توثيق 130 ألف حالة اجتماعية عبر ناجز في 6 أشهر
15/07/2024   1:54 م

توثيق 130 ألف حالة اجتماعية عبر ناجز في 6 أشهر

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كشفت منصة ناجز للخدمات العدلية عن توثيق نحو 130 ألف حالة اجتماعية إلكترونيًا، خلال النصف الأول من العام الجاري 2024م.

واشتملت قائمة الخدمات الموثقة عبر ناجز على: (حضانة، وقف، ورثة متوفى، وصية، رجعة، وغيرها من الحالات الاجتماعية).

وتضمن نظام التوثيق نقل عددٍ من الاختصاصات المتصلة بالحالات الاجتماعية التي كانت لدى المحاكم في السابق؛ لتكون من خلال قطاع التوثيق وبشكل إلكتروني، بما يسهم في تحسين تجربة المستفيد ورفع نسبة الرضا عن الخدمات التوثيقية.

وأكدت وزارة العدل أن نظام التوثيق أسهم في ترسيخ مبدأ العدالة الوقائية، من خلال النص على أن الوثائق الصادرة وفق أحكام النظام لها قوة الإثبات، وتعد سنداً تنفيذياً فيما تضمنته من التزام، ويجب العمل بمضمونها وفق نظام التوثيق.

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وفق “أخبار 24”.

توثيق 130 ألف حالة اجتماعية عبر ناجز في 6 أشهر

جديد المحليات
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