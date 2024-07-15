2000 ريال تعويضا لمتضرري كهرباء شرورة

اعتذرت الشركة السعودية للكهرباء للمتضررين من انقطاع التيار الكهربائي في محافظة شرورة وأضافت مبلغا ماليا في حسابات المشتركين تعويضا عن فترة الانقطاع.
وأودعت الشركة مبلغ 2000 ريال رصيدا في حسابات المتضررين من الانقطاع وذلك بناء لقرار مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء.
كما أكدت الشركة أنه سيتم أيضا صرف التعويض المستحق نظاما حسب دليل المعايير المضمونة للكهرباء خلال 10 أيام قادمة.
وينص دليل المعايير المضمونة على أنه في حال انقطاع الخدمة الكهربائية عن المستهلك، فيجب على مقدم الخدمة إعادة الخدمة الكهربائية بأسرع وقت ممكن، وبما لا يتجاوز 6 ساعات من وقت انقطاع الخدمة الكهربائية. وإذا أخفق مقدم الخدمة في الالتزام بهذا المعيار، فعليه أن يقوم بتعويض المستهلك بمبلغ مالي قدره 200 ريال، وفي حال استمرار مقدم الخدمة في الإخفاق بالالتزام بهذا المعيار، فعليه تعويض مالي إضافي للمستهلك قدره 50 ريالاً عن كل ساعة إضافية أو جزء منها.
وكان مجلس إدارة الهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء، قد وجّه بإجراء تحقيق فوري حول انقطاع الخدمة في محافظة شرورة، مع محاسبة المتسببين فيها وإيقاع العقوبات النظامية عليهم. وفق “أخبار 24”.
وأعربت الهيئة في بيان أمس (الأحد) عن أسفها للانقطاع الذي حدث في الخدمة الكهربائية بالمحافظة يوم الجمعة الماضي ولم تكتمل إعادة التيار الكهربائي إلى جميع المستهلكين المتأثرين إلا مساء يوم أمس السبت، بسبب عدم قيام الشركة السعودية للكهرباء بواجباتها، المتمثلة في التحقق من جاهزيتها لتقديم الخدمة بموثوقية، وتأخرها في إعادة الخدمة.
كما وجه مجلس إدارة الهيئة، شركة الكهرباء بالتواصل الفوري مع جميع المستهلكين في شرورة لتقديم الاعتذار لهم ولإشعارهم بمقدار التعويضات، مع تخصيص خطوط اتصال هاتفي لاستقبال أي استفسارات أو شكاوى متعلقة بالواقعة.