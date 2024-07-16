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جديد المحليات > شركة صينية تنشئ مشروعاً لتخزين الطاقة بالمملكة
16/07/2024   11:59 ص

شركة صينية تنشئ مشروعاً لتخزين الطاقة بالمملكة

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كشفت شركة صن جرو باور سبلاي الصينية لصناعة العواكس الضوئية، اليوم (الثلاثاء)، عن توقيع اتفاق مع شركة الجهاز القابضة السعودية، لإقامة مشروع لتخزين الطاقة بقدرة تصل إلى 7.8 جيجاوات في الساعة.

وأضافت الشركة، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أن المشروع المتوقع تسليمه هذا العام، سيعزز استقرار شبكة الكهرباء في  المملكة، وسيساعد على تحقيق رؤية السعودية 2030.

وتشهد العلاقات السعودية الصينية تطوراً مطرداً بالسنوات الأخيرة، لاسيما بعد زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في 2019م، ومن ثم زيارة الرئيس الصيني شين جين بينغ للمملكة أواخر عام 2022، واقتحمت الكثير من الشركات الصينية السوق السعودية لاسيما في قطاعات الطاقة والطيران والتكنولوجيا. وفق “أخبار 24”.

وقد أعلنت وحدة خدمات تابعة لشركة سينوبك الصينية، في السادس من يونيو الماضي، توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار دولار لمد خطوط أنابيب للغاز الطبيعي لصالح شركة أرامكو.

شركة صينية تنشئ مشروعاً لتخزين الطاقة بالمملكة

جديد المحليات
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