شركة صينية تنشئ مشروعاً لتخزين الطاقة بالمملكة

وأضافت الشركة، في بيان نقلته وكالة “رويترز”، أن المشروع المتوقع تسليمه هذا العام، سيعزز استقرار شبكة الكهرباء في المملكة، وسيساعد على تحقيق رؤية السعودية 2030.
وتشهد العلاقات السعودية الصينية تطوراً مطرداً بالسنوات الأخيرة، لاسيما بعد زيارة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان إلى الصين في 2019م، ومن ثم زيارة الرئيس الصيني شين جين بينغ للمملكة أواخر عام 2022، واقتحمت الكثير من الشركات الصينية السوق السعودية لاسيما في قطاعات الطاقة والطيران والتكنولوجيا. وفق “أخبار 24”.
وقد أعلنت وحدة خدمات تابعة لشركة سينوبك الصينية، في السادس من يونيو الماضي، توقيع اتفاقية بقيمة 1.1 مليار دولار لمد خطوط أنابيب للغاز الطبيعي لصالح شركة أرامكو.