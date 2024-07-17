نيمار يواصل التأهيل.. ويوجه رسالة لجماهير الهلال

وجّه محترف فريق الهلال، اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا، رسالة إلى جماهير فريقه؛ مع عودته إلى مقر النادي؛ استعداداً للموسم الجديد.
وواصل نيمار، التأهيل اليوم الثلاثاء، في مقر الزعيم بالرياض، ضمن المراحلة الأخيرة من برنامجه العلاجي المعد له.
ونشر حساب الهلال عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” صوراً من تدريبات النجم البرازيلي وعلق عليها قائلاً: “نيمار يواصل التأهيل في مقر الهلال”.
وقال نيمار في مقطع فيديو، مساء اليوم الثلاثاء: “أنا هُنا.. نراكم في الموسم القادم”؛ وهي رسالة تأكيد على استمراره مع الهلال في الموسم الجديد.
وانضم نيمار إلى صفوف الهلال في الانتقالات الصيفية الماضية 2023، قادمًا من باريس سان جيرمان.
وخاض اللاعب البرازيلي 5 مباريات رسمية فقط بقميص الهلال في الموسم الماضي، قبل أن يتعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، أبعدته عن الملاعب منذ شهر أكتوبر الماضي. وفق “سبورت 24”.
وكان الهلال أعلن استبعاد نيمار من معسكر الفريق بالنمسا، حيث فضّل أن يكمل النجم البرازيلي برنامجه التأهيلي بمقر النادي في الرياض.