الهلال يجري مرانه الأول في معسكر النمسا

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، مرانه الأول في معسكر الفريق المقام حالياً في النمسا؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.
واشتملت الحصة التدريبية الصباحية على تدريبات بدنية ولياقية، وتطبيقات تكتيكية، فيما تخلل المران المسائي جري حول الملعب، وتدريبات لياقية بالكرة، ومناورة فنية.
وشارك في مران الهلال، الحارس المغربي ياسين بونو، والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وذلك بعد وصولهما للمعسكر يوم أمس.
وتواجد الحارس محمد العويس في المران المسائي بعد وصوله ظهر اليوم إلى المعسكر، فيما يواصل الفريق تدريباته يوم غد الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية. وفق “سبورت 24”.