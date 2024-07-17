نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
رياضة > الهلال يجري مرانه الأول في معسكر النمسا
17/07/2024   7:22 ص

الهلال يجري مرانه الأول في معسكر النمسا

+ = -
33

بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، اليوم الثلاثاء، مرانه الأول في معسكر الفريق المقام حالياً في النمسا؛ استعداداً لخوض منافسات الموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

واشتملت الحصة التدريبية الصباحية على تدريبات بدنية ولياقية، وتطبيقات تكتيكية، فيما تخلل المران المسائي جري حول الملعب، وتدريبات لياقية بالكرة، ومناورة فنية.

وشارك في مران الهلال، الحارس المغربي ياسين بونو، والمهاجم الصربي ألكسندر ميتروفيتش، وذلك بعد وصولهما للمعسكر يوم أمس.

وتواجد الحارس محمد العويس في المران المسائي بعد وصوله ظهر اليوم إلى المعسكر، فيما يواصل الفريق تدريباته يوم غد الأربعاء على فترتين صباحية ومسائية. وفق “سبورت 24”.

الهلال يجري مرانه الأول في معسكر النمسا

رياضة
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885307199.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com